شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يشارك فى بطولة العراق الدولية للقوس والسهم داخل الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منافسات بطولة العراق الدولية للقوس والسهم، اليوم السبت، داخل الصالات بمدينة السليمانية بالعراق، بمشاركة منتخب مصر، وتستمر منافساتها لمدة يومين.

وتقام المنافسات بمشاركة 13 دولة، هي العراق والسعودية وقطر والكويت ومصر والمغرب وإيران واليمن وفلسطين وسوريا والأردن والامارات والسودان.

وتتكون بعثة المنتخب المصري من، العقيد هاني حسين عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة والدكتور ماجد محيي المدير الفني للمنتخب، واللاعبون علي عبد البر ويوسف طلبة وبهاء الدين عمرو وأحمد حجاب وأحمد فخري واللاعبات ندى عزام وإسراء حسن وجنى حسين ونورا الصباغ ونانسي الجبيلي.

ويتواجد الدكتور علاء جبر رئيس الاتحاد المصري للقوس والسهم مع بعثة المنتخب لمؤازرتهم ومساندتهم في منافسات البطولة.

وكان منتخب مصر للقوس والسهم حصد 17 ميدالية متنوعة في البطولة العربية التي اختتمت منافساتها مؤخرا بالعراق بواقع 5 ميداليات ذهبية و6 فضية و6 ميداليات برونزية .