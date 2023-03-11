شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتصدر ترتيب دورى عمومى كرة اليد للسيدات بـ29 نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد مواصلة فريق سيدات الأهلى تصدر جدول ترتيب دورى العمومى للموسم المحلى 2022 / 2023 بعد انتهاء الجولة العاشرة برصيد 29 نقطة.

فيما حل الشمس فى المرتبة الثانية برصيد 26 نقطة، يليه سبورتنج ثالثا بـ 23 نقطة، بينما جاءالزمالك فى المركز الرابعة برصيد 22 نقطة.

فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على الزمالك بنتيجة 33/21 فى عاشر جولات المرحلة الثانية لدورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2022/2023، على صالة النادى الأهلى.



السيدات

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس الجارى موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير.

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.