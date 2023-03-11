شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى عبد المقصود تحصد برونزية كأس العالم للخماسي الحديث وملك إسماعيل فى المركز الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت سلمى عبد المقصود لاعبة منتخبنا الوطني للخماسي الحديث الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتى تستضيفها مصر. وجاء تتويج سلمى بالميدالية البرونزية بعد احتلالها المركز الثالث برصيد 1392 نقطة.

وجاءت المجرية ميشيل جولياش فى المركز الأول وتوجت بالميدالية الذهبية برصيد 1403نقاط، تليها الفرنسية إيلودي كلوفيل في المركز الثاني محرزة الميدالية الفضية برصيد 1398نقطة.



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واحتلت ملك إسماعيل لاعبة منتخبنا الوطني الواعدة، صاحبة الـ 17 عامًا، المركز الخامس بمجموع نقاط 1379 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الإيطالية الينا ميكيلي صاحبة المركز الرابع.

وتنطلق بعد قليل منافسات نهائي فردي الرجال بمشاركة 5 لاعبين مصريين هم : مهند شعبان ، وأحمد الجندي ، و محمد الجندي ، و معتز وائل و أحمد أشرف.

وتقام البطولة بمشاركة حوالي 156 لاعبًا من أبطال الخماسي الحديث من 35 دولة، البطولة هي الافتتاحية لسلسلة كأس العالم،يتبعها ثلاث بطولات أخرى في أنقرة بتركيا ، ثم في بودابست بالمجر الشهر القادم ، وبصوفيا بلغاريا مايو القادم ، ثم يقام نهائي سلسلة كأس العالم للعام الجاري بأنقرة بتركيا مطلع يونيو القادم. وتعد البطولة ذات أهمية قصوى حيث أنها أولى البطولات التي تساهم في جمع النقاط الترتيبية ، التي سيجمعها الأبطال خلال تلك السلسلة بداية من الآن و حتى صيف عام 2024 ، للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.