شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. طارق السيد "حلواني" الجبهة اليسرى فى الزمالك ومكتشف النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر طارق السيد، نجم نادي الزمالك السابق ومنتخب مصر، أحد أبرز النجوم الذين مروا على الكرة المصرية، نظرا لمهاراته الفنية والإنجازات التى حققها مع جيله سواء فى القلعة البيضاء أو منتخب الفراعنة.

طارق السيد ولد فى 9 أكتوبر عام 1978، وبدأ مسيرته الكروية داخل قطاع الناشئين بنادي الزمالك، حيث تطور مستواه ليتم تصعيده إلى الفريق الأول، وذلك خلال موسم 1998-1999.

مع الفريق الأول بنادي الزمالك تطور مستوى طارق السيد في قيادة الجبهة اليسرى ليحجز مقعدا في منتخب الفراعنة، وشارك طارق السيد مع الزمالك في 268 مباراة، سجل خلالها 26 هدفا وصنع 39.

كما خاض طارق السيد تجربتين خارج أسوار نادي الزمالك، حيث لعب 11 مباراة مع فريق الترسانة وسجل هدفين، وكذلك لعب 10 مباريات للمصرية للاتصالات وسجل هدفين أيضا.

لم يتذوق طارق السيد طعم التتويج بالبطولات إلا داخل جدران القلعة البيضاء، حيث توج مع الزمالك بـ 3 بطولات دوري 3 بطولات كأس مصر، دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة وكأس السوبر الأفريقي مرة واحدة.

أما مع منتخب الفراعنة، فشارك طارق السيد في 49 مباراة سجل خلالهم 6 أهداف، كما توج طارق السيد مع الجيل الذهبي للفراعنة ببطولتين أمم أفريقيا، نسختي 2006 و 2008.

اعتزل طارق السيد كرة القدم في يوليو 2009، بعد مسيرة كروية حافلة بالإنجازات المحلية والقارية، وقرر التوجه إلى مجال التدريب وتولى الإدارة الفنية لعدة أندية بالقسم الثاني واكتشف أكثر من نجم، كان أبرزهم أحمد سيد زيزو هداف الزمالك الحالي.