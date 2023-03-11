شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الأهلى فى دورى الأبطال قبل مواجهة صن داونز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق القارة السمراء مباراة الأهلي وصن داونز فى الثالثة عصر اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات فى بطولة دوري أبطل أفريقيا، والتى تقام فى جنوب أفريقيا.

وحقق النادي الأهلي فوزا مهما الجولة الماضية على حساب القطن الكاميروني بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى المؤجلة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا موسم 2022/2023، والتي أقيمت على أرضية استاد الأهلي والسلام.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1 – الهلال السوداني (لعب 4 مباريات) وحصد 9 نقاط

2_صن داونز (لعب 3 مباريات) وحصد 7 نقاط.

3 - الأهلي (لعب 3 مباريات) رصيده الآن 4 نقاط.

4 - القطن الكاميروني (لعب 4 مباريات) بدون نقاط.

تنقل قنوات beIN Sports مباريات الاهلى في دوري أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.