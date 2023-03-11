شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يسهل الأهلي مهمة التأهل بدورى أبطال أفريقيا بعيداً عن "حسبة برما"؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى ضيفا على صن داونز فى جنوب أفريقيا اليوم، السبت، فى الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا، علما بأن الفريقين تعادلا فى القاهرة بنتيجة (2-2) الجولة الثالثة.
ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز على صن داونز فى عقر داره من أجل العودة للمنافسة على بطاقة الصعود للدور ربع النهائي للبطولة التى يتطلع للتتويج بلقبها للمرة الحادية عشرة في تاريخه، وفى المقابل قرر بطل جنوب أفريقيا فتح أبواب ملعبه لجماهيره بالمجان ضمن خطة حشدهم لمساندته فى تحقيق الانتصار على بطل مصر.
سيناريوهات تأهل الأهلى لدور الثمانية الأفريقى
السيناريو الأول
فى حال فوز الأهلى فى مبارياته الـ3 الأخرى بمجموعات بطولة أفريقيا، سيرتفع رصيده إلى 13 نقطة، وهنا يصعد لربع نهائى البطولة الأفريقية مباشرة دون انتظار باقى النتائج وسيبتعد عن حسبة برما
السيناريو الثانى
وحال فوز الأهلي على الهلال السوداني والقطن الكاميرونى، والتعادل مع ماميلودي صن داونز والوصول لـ11 نقطة يمكنه التأهل بشرط تعثر الهلال أمام الفريق الجنوب أفريقي.
السيناريو الثالث
أما إذا فاز الأهلي على الهلال السوداني والقطن الكاميرونى، والخسارة أمام ماميلودي صن داونز والوصول لـ10 نقاط، يمكنه التأهل أيضًا بشرط خسارة الفريق السوداني أمام بطل جنوب أفريقيا.