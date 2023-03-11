شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يسهل الأهلي مهمة التأهل بدورى أبطال أفريقيا بعيداً عن "حسبة برما"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى ضيفا على صن داونز فى جنوب أفريقيا اليوم، السبت، فى الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا، علما بأن الفريقين تعادلا فى القاهرة بنتيجة (2-2) الجولة الثالثة.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز على صن داونز فى عقر داره من أجل العودة للمنافسة على بطاقة الصعود للدور ربع النهائي للبطولة التى يتطلع للتتويج بلقبها للمرة الحادية عشرة في تاريخه، وفى المقابل قرر بطل جنوب أفريقيا فتح أبواب ملعبه لجماهيره بالمجان ضمن خطة حشدهم لمساندته فى تحقيق الانتصار على بطل مصر.