شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يخوض الأهلي المصري مباراة مرتقبة حين يحلّ ضيفا ثقيلا على صن داونز الجنوب أفريقي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفريقان في مباراة تنطلق الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة بتوقيت القاهرة، ويبحث كل منهما عن الفوز والـ3 نقاط.



فوز الأهلي أو تعادله ينعش آماله بدرجة كبيرة في التأهل إلى دور الثمانية من دوري الأبطال الأفريقي، بينما انتصار صن داونز يعني وصوله رسميا إلى ربع النهائي قبل جولتين من نهاية المجموعات

كانت مباراة الدور الأول قبل أسبوعين من الآن، انتهت بالتعادل الإيجابي المثير 2-2 على استاد السلام بالعاصمة المصرية القاهرة.



وقبل انطلاقة المباراة، يتربّع الهلال السوداني على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، ثم صن داونز (7) والأهلي (4)، قبل مباراة الأخيرين المرتقبة يوم السبت.

في المقابل، يتذيّل القطن الكاميروني جدول ترتيب المجموعة بلا أي رصيد بعد الخسارة 4 مرات، وخرج مبكرا من دور الـ16



استقر السويسري مارسيل كولر مدرب فريق الأهلي، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به المباراة المرتقبة أمام بطل إفريقيا الأسبق.

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي، آليو ديانج، مروان عطية (أحمد القندوسي)

خط الهجوم: بيرسي تاو، طاهر محمد، محمد شريف