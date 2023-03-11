شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مباراة جمعت الأهلى وصن داونز قبل مواجهة اليوم.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثالثة عصر اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا على ملعب “لوفتوس فيرسفيلد” فى بريتوريا ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

التقى النادي الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي فى 7 مواجهات، جميعها كانت فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، وخلال المواجهات السبع أقيمت 13 مباراة بين الفريقين، فاز الأهلي في خمسة لقاءات وتعادل فى مثلها وفاز صن داونز فى ثلاث مباريات، وأحرز لاعبو الأهلي في مرمى الفريق الجنوب أفريقي 17 هدفًا مقابل 14 أحرزها لاعبو صن داونز فى مرمى الأهلي.

نتائج مواجهات الأهلى وصن داونز

المواجهة الأولى كانت في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2001، تعادل الفريقان ذهابًا في بريتوريا بهدف لكل فريق، أحرز للأهلي سيد عبد الحفيظ، وفي لقاء العودة فاز الأهلي 3- صفر سجلها خالد بيبو «هاتريك»، وفاز الأهلي بكأس البطولة.

المواجهة الثانية كانت في دور الستة عشر عام 2007، تعادل الفريقان ذهابًا في بريتوريا بهدفين لكل فريق، أحرز للأهلي محمد بركات وفلافيو أمادو، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 2- صفر سجلهما شادي محمد ومحمد أبو تريكة.

المواجهة الثالثة كانت في دور الثمانية موسم 2018-2019 وفاز صن داونز ذهابًا 5- صفر، وفي الإسكندرية فاز الأهلي بهدف أحرزه وليد أزارو.

المواجهة الرابعة كانت في دور الثمانية موسم 2019-2020، فاز الأهلي ذهابًا بهدفين نظيفين أحرزهما علي معلول، وفي مباراة الإياب ببريتوريا تعادل الفريقان بهدف لكل فريق، وأحرز هدف الأهلي مدافع صن داونز في مرمى فريقه.

المواجهة الخامسة كانت في دور الثمانية موسم 2020-2021، فاز الأهلي ذهابًا بهدفين أحرزهما طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، وفي مباراة الإياب ببريتوريا تعادل الفريقان بهدف لكل فريق، أحرز للأهلي ياسر إبراهيم.

المواجهة السادسة كانت في دوري المجموعات موسم 2021-2022 وفاز صن داونز في المباراتين بنتيجة 1- صفر.

المواجهة السابعة كانت فى دور المجموعات بالنسخة الحالية وتعادل الاهلى وصن داونز بهدفين لكل فريق فى القاهرة.