شكرا لقرائتكم خبر عن طارق قنديل: الأهلي قادر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة الموجودة فى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز عصر اليوم، جاهزية الفريق للمباراة، مُعرباً عن ثقته في قدرات اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الأهلي في العودة إلى مساره الطبيعي فى بطولة أفريقيا والتى تظل أحد أهم الأهداف التى يسعى الأهلي للتتويج بها.

وقال رئيس بعثة الأهلي فى جنوب أفريقيا، «هناك حالة من التركيز الشديد داخل صفوف الفريق منذ مغادرة البعثة مطار القاهرة والوصول إلى جنوب افريقيا لخوض مباراة اليوم».

وشدد قنديل على أن مواجهة صن داونز مهمة جدا للفريق في دوري الأبطال، مؤكدا ثقته فى قدرة اللاعبين على مواصلة السير نحو تحقيق الأهداف المطلوبة بدوري الأبطال، وتحقيق نتيجة تساعد في الوصول إلى المرحلة التالية في البطولة.

وأكد رئيس بعثة الأهلي على توفير الأجواء المناسبة التى تساعد الفريق على تحقيق أهدافه، وأن معسكر الفريق تحول إلى خلية عمل متواصل من الجميع؛ كل فى موقعه، سواء جهاز فني أو لاعبين أو الجهاز الإداري وكافة أفراد البعثة ، كما أشاد بالروح التي لمسها من عناصر الفريق، وجدد تأكيده على ثقته في قدرات اللاعبين على مواصلة تحقيق أهدافهم وإسعاد جماهير الأهلي.