شكرا لقرائتكم خبر عن موتسيبي يصل القاهرة لحضور نهائي كأس الأمم الأفريقية للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إلى القاهرة صباح اليوم السبت، لحضور المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية للشباب.

وكان وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم في استقبال موتسيبي، بمطار القاهرة الدولي.

ويحتضن ستاد القاهرة الدولي مواجهة السنغال وجامبيا، في السابعة مساء اليوم السبت، في نهائي كأس الأمم الأفريقة للشباب تحت 20 عامًا.

وضرب منتخب جامبيا موعداً قوياً مع السنغال بعدما حقق الفوز على نظيره النيجيري 1 صفر فى المربع الذهبي، فيما تجاوز المنتخب السنغالي الملقب بـ"أسود التيرانجا" نظيره التونسي "نسور قرطاج" بثلاثية نظيفة فى النصف النهائي الأول.