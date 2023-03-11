شكرا لقرائتكم خبر عن موتسيبي يصل القاهرة لحضور نهائي كأس الأمم الأفريقية للشباب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصل الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إلى القاهرة صباح اليوم السبت، لحضور المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية للشباب.
وكان وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم في استقبال موتسيبي، بمطار القاهرة الدولي.
وضرب منتخب جامبيا موعداً قوياً مع السنغال بعدما حقق الفوز على نظيره النيجيري 1 صفر فى المربع الذهبي، فيما تجاوز المنتخب السنغالي الملقب بـ"أسود التيرانجا" نظيره التونسي "نسور قرطاج" بثلاثية نظيفة فى النصف النهائي الأول.
وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إدارة مباراة منتخب السنغال للشباب أمام نظيره جامبيا إلى طاقم تحكيم مصرى، حيث سيكون محمود ناجى حكما للساحة، ومحمود عاشور حكمًا للفار، ويارا عاطف حكم فار مساعد، وسامي هلهل حكم مساعد.
وافتتح منتخب السنغال مشواره في بطولة إفريقيا لأقل من 20 عاما بفوز ثمين على نيجيريا 1-0، قبل أن يعود ويُطيح بموزمبيق بثلاثية في ثاني جولات دور المجموعات.
وقدم السنغال مباراة قوية في الجولة الثالثة بالفوز على منتخب "الفراعنة" منظم البطولة برباعية نظيفة، ليحجزوا بطاقة التأهل إلى الدور الربع النهائي بالعلامة الكاملة، بعد تصدر المجموعة الأولى بـ9 نقاط.