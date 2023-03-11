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موتسيبي يصل القاهرة لحضور نهائي كأس الأمم الأفريقية للشباب

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القاهرة - سامية سيد - وصل الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إلى القاهرة صباح اليوم السبت، لحضور المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية للشباب.

 

وكان وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم في استقبال موتسيبي، بمطار القاهرة الدولي.

 

ويحتضن ستاد القاهرة الدولي مواجهة السنغال وجامبيا، في السابعة مساء اليوم السبت، في نهائي كأس الأمم الأفريقة للشباب تحت 20 عامًا.

 

وضرب منتخب جامبيا موعداً قوياً مع السنغال بعدما حقق الفوز على نظيره النيجيري 1 صفر فى المربع الذهبي، فيما تجاوز المنتخب السنغالي الملقب بـ"أسود التيرانجا" نظيره التونسي "نسور قرطاج" بثلاثية نظيفة فى النصف النهائي الأول.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إدارة مباراة منتخب السنغال للشباب أمام نظيره جامبيا إلى طاقم تحكيم مصرى، حيث سيكون محمود ناجى حكما للساحة، ومحمود عاشور حكمًا للفار، ويارا عاطف حكم فار مساعد، وسامي هلهل حكم مساعد.

وافتتح منتخب السنغال مشواره في بطولة إفريقيا لأقل من 20 عاما بفوز ثمين على نيجيريا 1-0، قبل أن يعود ويُطيح بموزمبيق بثلاثية في ثاني جولات دور المجموعات.

وقدم السنغال مباراة قوية في الجولة الثالثة بالفوز على منتخب "الفراعنة" منظم البطولة برباعية نظيفة، ليحجزوا بطاقة التأهل إلى الدور الربع النهائي بالعلامة الكاملة، بعد تصدر المجموعة الأولى بـ9 نقاط.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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