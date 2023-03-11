شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة مباريات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكرة إقامة مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين، كما هو معتاد طوال الفترة الماضية، وتتوقف مسابقة الدوري المصري الممتاز 17 يوما، وتحديدا في الفترة من 13 حتى 30 مارس الجارى، بسبب إقامة مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر بجانب مباريات كأس الرابطة وبسبب معسكر المنتخبين الأول والأولمبى لكرة القدم، المحدد لهما من 19 حتى 30 مارس الجارى على أن تقام مباريات كأس الرابطة في هذه الفترة.

وتُعلن لجنة المسابقات برابطة الأندية عن مباراة نهائي كأس مصر والمؤجلات الخاصة بمباريات الدوري عقب إنتهاء مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والبطولة الكونفدرالية.

ويشارك في الدوري المصري 18 فريقًا، يصعد ثنائي القمة إلى دوري أبطال أفريقيا ويتأهل الثالث والرابع لكأس الكونفيدرالية، فيما يهبط ثلاثي ذيل الترتيب إلى الدوري الممتاز "ب".

وتقرر تأجيل نهائي كأس مصر، والذى يجمع الأهلي وبيراميدز، والذى كان محددًا له 3 فبراير الماضي، لموعد يحدد فيما بعد، بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية وقتها.