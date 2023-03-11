شكرا لقرائتكم خبر عن 16 مباراة تكشف معاناة الأهلى تحت "أشعة الشمس" قبل مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثالثة عصر اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا على ملعب “لوفتوس فيرسفيلد” فى بريتوريا ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز على صن داونز في عقر داره من أجل العودة للمنافسة على بطاقة الصعود للدور ربع النهائي للبطولة التي يتطلع للتتويج بلقبها للمرة الحادية عشرة في تاريخه، في المقابل قرر بطل جنوب أفريقيا فتح أبواب ملعبه لجماهيره بالمجان ضمن خطة حشدهم لمساندته في تحقيق الانتصار على بطل مصر.

وخاض الأهلى الفترة الأخيرة 16 مباراة على ملاعب المنافسين بقارة أفريقيا أقيمت عصرا، وكانت نتائجها سيئة للغاية لعشاق الرداء الأحمر، إذ تلقى ثمانى هزائم وتعادل فى 6 لقاءات وحقق فوزين فقط، وجاءت كالتالى:

خسر الأهلى من كمبالا سيتى الأوغندى بهدفين دون رد فى 2018، وتعادل مع حوريا كوناكرى الغينى سلبياً فى نفس العام، فيما تلقى خسارة من جيما جيفار الإثيوبى بهدف دون رد فى 2019، ثم خسر المارد الأحمر من سيمبا التنزانى بهدف دون رد فى 2019.

كما خسر الأهلى من فيتا كلوب الكونغولى بهدف دون رد فى 2019 ثم تلقى هزيمة قاسية هى الأكبر فى تاريخ مشاركاته الأفريقية حينما سقط أمام صن دوانز بطل جنوب أفريقيا بخماسية دون رد فى 2019، وتعادل المارد الأحمر مع بلاتنيوم الزيمبابوى بهدف لكل فريق فى 2020، ثم تعادل مع صن دوانز بهدف لكل فريق أيضاَ فى نفس العام.

بينما نجح الأهلى فى الفوز على سونيديب بطل النيجر بهدف دون رد فى 2021 ثم خسر من سيمبا التنزانى بهدف دون رد فى 2021 ظهراً بأدغال أفريقيا، ثم عاد ليحقق فوزاً على فيتا كلوب بثلاثية دون رد فى دور المجموعات بالنسخة الحالية لدورى الابطال وسجلها محمد شريف ومجدى افشة وطاهر محمد طاهر فى لقاء أقيم بالكونغو ظهراً، ثم تعادل مع المريخ السودانى بهدفين مقابل هدفين، سجل ثنائية المارد الاحمر بدر بانون من ركلة جزاء وياسر ابراهيم فى الوقت القاتل من المباراة بأخر مباراة بدور المجموعات

ثم واجه الأهلى صن دوانز فى إياب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا 2021 عصراً وتعادل بهدف لكل فريق، ثم واجه الهلال السودانى بالجولة الثانية من النسخة الحالية لدور المجموعات بدورى الأبطال الأفريقى وانتهت بالتعادل السلبى ثم خسر من صن دوانز بهدف دون رد فى دور المجموعات بالنسخة السابقة لدورى الأبطال الأفريقى.

وخسر الأهلى من الهلال السودانى بهدف دون رد عصراً بالنسخة الحالية لدورى الأبطال فى آخر مباراة خاضها على ملاعب منافسيه ظهراً.