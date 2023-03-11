شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفوق على صن داونز فى القيمة التسويقية قبل لقاء اليوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، مع صن داونز اليوم، السبت، فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلي فوزًا مهمًا على ضيفه القطن الكاميرونى بثلاثية دون رد، سجلها محمد شريف وأحمد قندوسي ورأفت خليل، فى آأخر ظهور بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلى 29.75 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لفريق صن داونز 27.30 مليون يورو.

وتنقل قنوات beIN Sports مباريات الأهلى في دوري أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.

من جهته أكد رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. وقال موكوينا، "بالفعل نجحنا في تحقيق 7 نقاط في ثلاث جولات من دور المجموعات ، سيكون علينا أن نتعافى جيدا ونستعيد اللياقة البدنية لنا قبل مواجهة الأهلي الصعبة نمتلك لاعبين شباب يخوضون البطولة".

وأكمل: "رحل عن الفريق بعض عناصر الخبرة ولكننا نسعى لتحقيق نتائج إيجابية وحسم التأهل من دور المجموعات".

وأضاف، "نتواجد فى مجموعة صعبة تضم 4 فرق أقوياء ومازال هناك مباريات صعبة في طريقنا نستهدف الوصول لـ10 نقاط للاقتراب من ربع النهائي".