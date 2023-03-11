شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة صن داونز فى دورى الأبطال.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الأهلى ضيفاً ثقيلاً على صن داونز فى الثالثة عصر اليوم، السبت، بالجولة الرابعة لدور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلي فوزًا على ضيفه القطن الكاميرونى بثلاثية دون رد، سجلها محمد شريف وأحمد قندوسي ورأفت خليل، فى آخر ظهور بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وبات هذا الفوز هو الأول الذى يحققه الأهلي فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بعدما تعرض للهزيمة من الهلال السوداني 0-1، وتعادل مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي 2-2.

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.

من جهته طالب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، لاعبيه بمواصلة الانتصارات الأفريقية بعد الفوز على القطن الكاميرونى بثلاثية دون رد رد لتوجيه رسالة للمنافسين بأن المارد الأحمر يسعى بقوة للتتويج باللقب الحادى عشر في تاريخه هذا الموسم.

وقاد كولر الأهلى فى 29 مباراة، حقق الفوز فى 20 لقاء وتعادل فى 6 مباريات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 20 هدف، ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي على حساب الزمالك بكأس السوبر المحلى.