شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على برنامج الأهلي قبل مواجهة صن داونز اليوم فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلى برنامج الفريق اليوم، قبل مواجهة صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا، واشتمل البرنامج على تناول وجبة الإفطار فى التاسعة صباحا، وفى التاسعة والنصف قام اللاعبون بتنفيذ تدريبات خفيفة، وفقا للنظام الذى يتبعه الجهاز الفني فى يوم المباريات الرسمية للفريق.

وفى الحادية عشرة والنصف صباحا يتناول اللاعبون وجبة الغداء، وفى الثانية عشرة والنصف يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين؛ للتأكيد على الجوانب الخططية التي تم التدريب عليها وشرحها خلال المحاضرات النظرية ومحاضرات الفيديو.

ويغادر الفريق فندق الإقامة فى الواحدة ظهراً متوجها إلى استاد لوفتس الذى يستضيف مباراة صن داونز فى الثالثة عصر اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان «كولر» قد صرح فى المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أمس قائلا، «نعلم أن مباراة صن داونز ستكون صعبة، ولكن أظهرنا فى المباراة الأولى أننا كنا ندًا قويًا، ولدينا الثقة في تحقيق نتيجة إيجابية اليوم».

وأوضح المدير الفني أنه لا يستطيع أن يحكم على الماضي، ولكن الفريق تحسن كثيرا منذ توليه المهمة وقدم مباريات جيدة، ومنها مواجهات كأس العالم للأندية.

وأشار كولر إلى أن نتيجة مباراة صن داونز الأولى التي أقيمت في القاهرة ليست مرضية بالنسبة للجهاز الفني والفريق، وأنه يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر اليوم السبت على استاد لوفتس، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

يرتدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى الزي الرسمي الخاص به خلال مباراة صن داونز اليوم السبت، والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس اللون الأخضر، بينما يرتدى فريق صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق، فيما يرتدى الحارس اللون الموف.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.