شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يفضل تثبيت تشكيل الزمالك فى مواجهة إنبى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفضل البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عدم إجراء تعديلات على تشكيل فريقه فى مواجهة إنبي، المقرر لها السابعة مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ومن المتوقع أن يثبت فيريرا تشكيل الزمالك الذى خاض به مواجهة الترجي التونسي بدورى أبطال أفريقيا وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة 3 /1.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر، خط الوسط: أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، حصدهم من 19 مباراة، حقق الفوز في 9 مواجهات، وتعادل في 6 مباريات، وخسر 4، وسجل لاعبوه 28 هدف، وسكنت شباكه 17 هدف، في المقابل يحتل إنبى المركز الخامس عشر، برصيد 17 نقطة، من 20 مباراة خاضها الفريق، حقق الفوز في 4، وتعادل في 5، وخسر 11، وسجل لاعبوه 17 هدفا، وسكنت شباكه 28 .