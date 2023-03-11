الامارات | العين يتوج بطلا لدوري الأشبال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج محمد إبراهيم المحمود، عضو لجنة رعاية المواهب، فريق نادي العين تحت 11 سنة بلقب دوري الأشبال "أ"، والذي ينظمه اتحاد كرة القدم، وذلك بعد أن حقق الفريق أرقاماً قياسية في مشوار تحدي مسابقة دوري الأشبال، والذي حصد مع خط النهاية 194 نقطة وفقاً لنظام لائحة المسابقة والتي تحفز على تعزيز القوة الهجومية للفرق المتنافسة، ولعب الفريق 22 مباراة فاز في 19 وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة، وسجل هدافو "الزعيم" 194 هدفاً كأقوى خط هجوم في حين استقبل مرمى الفريق 25 هدفاً كأقوى خط دفاع.

وبدأت مراسم التتويج بتكريم أصحاب الجوائز الفردية، حيث توج لاعب فريق العين لفئة تحت بلقب هداف دوري 15 سنة، هزاع فيصل والذي أحرز 17 هدفاً، وسعيد الشامسي، هداف دوري تحت 12 سنة والذي أحرز 35 هدفاً، وآدم بوقره، هداف دوري تحت 11 سنة ب62 هدفاً.