الامارات | افتتاح كأس تحدي دبي للبولو غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق عصر يوم غد منافسات بطولة كأس تحدي دبي للبولو، والتي تستمر حتى 19 الجاري، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو بمشاركة أربعة فرق وبهانديكاب 10 جول. ويقص شريط الافتتاح فريقي اوربيس مهرة، والحبتور انكورا. وفي المباراة الثانية يواجه فريق بنجاش بنشالي نظيره بن دري.