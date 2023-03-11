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الامارات | افتتاح كأس تحدي دبي للبولو غداً

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح كأس تحدي دبي للبولو غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق عصر يوم غد منافسات بطولة كأس تحدي دبي للبولو، والتي تستمر حتى 19 الجاري، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو بمشاركة أربعة فرق وبهانديكاب 10 جول. ويقص شريط الافتتاح فريقي اوربيس مهرة، والحبتور انكورا. وفي المباراة الثانية يواجه فريق بنجاش بنشالي نظيره بن دري.  

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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