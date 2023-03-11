الامارات | 3 ميداليات لـ"الشارقة للمرأة" في "عربية القوس والسهم"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة ثلاث ميداليات متنوعة خلال تمثيلهن منتخب الإمارات في البطولة العربية للقوس والسهم داخل الصالات، المقامة في العراق بمشاركة عربية واسعة. وحصدت الميداليات الثلاث، عائشة جاسم آل علي، ذهبية القوس المحدب، وآمنة العوضي، فضية القوس المركب، وحصة العوضي، برونزية القوس المحدب.