الامارات | إنتر يخسر فرصته الأخيرة في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرضت آمال إنتر ميلان الضعيفة في اللحاق بصدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لضربة قوية أمس بخسارته المفاجئة 2-1 أمام سبيتسيا المهدد بالهبوط. ولا يزال فريق المدرب سيموني إنزاجي في المركز الثاني برصيد 50 نقطة من 26 مباراة، لكن بفارق نقطتين فقط أمام لاتسيو الذي يحل ضيفا على بولونيا اليوم. ويتصدر نابولي المسابقة برصيد 65 نقطة قبل مواجهة أتلانتا.

وسنحت لانتر فرصة للتقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 14 لكن حارس المرمى بارتلومي دراجوفسكي تصدى لتسديدة لاوتارو مارتينيز. وتقدم سبيتسيا بعد مرور عشر دقائق على بداية الشوط الثاني بأول محاولة على المرمى عندما تفوق مبالا نزولا على اثنين من مدافعي انتر داخل منطقة الجزاء قبل أن يمرر الكرة إلى دانيل مالديني الخالي من الرقابة الذي وضع الكرة في الشباك. وحصل انتر على ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 83 عندما تعرض دينزل دمفريز لمخالفة داخل منطقة الجزاء. ونجح روميلو لوكاكو في إدراك التعادل من علامة الجزاء. وسجل نزولا هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 87. ويحتل سبيتسيا المركز 17 بفارق ست نقاط عن منطقة الهبوط.