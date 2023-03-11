الامارات | كلوب: ليفربول يحصد ثمار الاستثمار الحكيم في خط الهجوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمر خط هجوم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم بمرحلة من التطور، ولكن يورجن كلوب، مدرب الفريق، يعتقد أن النادي يحصد بالفعل ثمار التخطيط طويل المدى الذي قام به هذا الموسم. وفي الأسبوع التالي من الفوز الكبير على مانشستر يونايتد 7 / صفر، تحدث جون دابلو هنري، المالك الرئيسي، عن التزامه الدائم للنادي والحاجة لمواصلة الاستثمار بحكمة.

على الأرجح سيتم هذا الاستثمار في وسط الملعب، والذي عانى منه الفريق لبعض الوقت، لكن الخطوات السريعة التي اتخذها داروين نونيز، الذي تعاقد معه النادي مقابل 64 مليون جنيه إسترليني (76 مليون دولار) في يونيو الماضي، ووصول كودي جاكبو في يناير الماضي، أظهر أن رحيل ماني، الذي حدث الصيف الماضي، والرحيل المنتظر لروبرتو فيرمينو، لن يؤثر على الفريق.

وسجل نونيز وجاكبو مرتين في مباراة مانشستر يونايتد، ليرفع جاكبو رصيده إلى أربعة أهداف في آخر ست مباريات، بينما يملك نونيز أربعة أهداف في آخر أربع مباريات و14 هدفا طوال الموسم، هذا خفف من مشكلة غياب ديوجو جوتا، ولويس دياز لعدة أشهر.

وقال كلوب:" جون محق. أنظر للاعبيه الذين تعاقدنا معهم في آخر فترتي انتقالات، لويس، داروين، كودي، لاعبين في خط الهجوم". وأضاف:"أعتقد أن ساديو، روبرتو، محمد صلاح سويا كانوا لفترة طويلة من أفضل خط هجوم ثلاثي في العالم".

وأردف :"بعدها رحل ساديو في الصيف، سنرى ما سيحدث مع روبرتو في الصيف، ولم يتبق إلا صلاح. ولكننا استبدلناهم، وجاء ديوجو في هذا الوقت أيضا".

وأوضح:"هذا استثمار، وهو استثمار حكيم، واستثمار مسؤول. هذا ما تريده وما تحتاج وما نحتاجه".