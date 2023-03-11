الامارات | الإعلان عن تشكيلة المنتخب العراقي لمواجهة روسيا وديا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار المدير الفني للمنتخب العراقي لكرة القدم، الاسباني خيسوس كاساس قائمة ضمت 25 لاعبًا بينهم تسعة يلعبون في أوروبا، لخوض ودية امام نظيره الروسي المعزول دوليًا أواخر الشهر الحالي في مدينة سان بطرسبورغ. وستقام المباراة في 26 الجاري على استاد زينت ارينا احد الملاعب التي استضافت نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا والذي يتسع لاكثر من 68 الف متفرج. وكان مقررًا ان تقام المباراة في 27 الجاري في مدينة سوتشي قبل ان يقوم الجانب الروسي بنقلها الى مكانها الجديد لتأمين زخم جماهيري كبير لحضورها.

وتاتي هذه المواجهة الودية على هامش معسكر تدريبي للمنتخب العراقي يبدأ في مدينة سوتشي في 21 الجاري استعدادًا لاستحقاقاته المقبلة ويندرج ضمن دعوة من الاتحاد الروسي. وأعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال في وقت سابق ان الاتصالات مستمرة مع الاتحاد الايراني لخوض مباراة ودية أيضا، الا ان الجانب الايراني رفض خوضها في العاصمة بغداد واصر على اقامتها في طهران. ويواجه المنتخب والاندية الروسية عقوبات فرضها الاتحادان الدولي الاوروبي عليها وتم استبعادها من المنافسات بسبب الحرب التي تخوضها روسيا ضد اوكرانيا منذ عام.

وفي ما يتعلق بودية روسيا التي تأتي في ظل هذه العقوبات، ذكر درجال لوسائل اعلام "لا يمكن ان نلعب المباراة بعيدًا عن الموافقات الاصولية، ارسلنا رسالة الى الاتحاد الاسيوي والاتحاد الروسي ملزم بموافقة الاتحاد الاوروبي". واضاف "المباراة يفترض ان تحظى بموافقة الاتحادين الاسيوي والاوروبي".

قائمة العراق:

للحراسة: جلال حسن واحمد باسل وفهد طالب.

للدفاع: علي عدنان(روبين قازان الروسي) ومصطفى ناظم وعلي فائز ومناف يونس واحمد يحيى وميرخاس دوسكي (سلوفاكو التشيكي) وفرانس ضياء (تاي بورت الدنماركي) والاي فاضل(غوتنبيرغ السويدي).

للوسط: امجد عطوان ومحمد علي عبود وامير العماري (هالمستاد السويدي) وزيدان اقبال (مانشستر يونايتد الانكليزي) وألكسندر اوراها (كوينز بارك رينجرز الانكليزي) واسامة رشيد (فيزيلا البرتغالي) وكيفن يعقوب (اوروس الدنماركي) وابراهيم بايش واحمد فرحان ولؤي العاني وحسين علي.

للهجوم: ايمن حسين واسو كريم وعلي الحمادي (سوانسي سيتي الويلزي).