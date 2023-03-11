شكرا لقرائتكم خبر عن 7 غيابات عن الأهلى قبل مواجهة صن دوانز اليوم فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلًا على صن داونز فى الثالثة عصر اليوم، السبت، بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وحقق النادي الأهلي فوزا مهما الجولة الماضية على حساب القطن الكاميروني بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى المؤجلة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا موسم 2022/2023، والتي أقيمت على أرضية استاد الأهلي والسلام

ويفقد الأهلى جهود عدد كبير من لاعبيه فى مباراة صن دوانز اليوم، وهم أكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمود متولى للإصابة، وبرونو سافيو وأيمن أشرف وكريم الدبيس لوجهة نظر فنية، كما يغيب التونسى محمد الضاوى بسبب تواجده مع منتخب بلاده فى بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

من جهته طالب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، لاعبيه بمواصلة الانتصارات الأفريقية بعد الفوز على القطن الكاميرونى بثلاثية دون رد رد لتوجيه رسالة للمنافسين أن المارد الأحمر يسعى بقوة للتتويج باللقب الحادى عشر في تاريخه هذا الموسم.

وقاد كولر الأهلى فى 29 مباراة، حقق الفوز فى 20 لقاء وتعادل فى 6 مباريات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 20، ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي على حساب الزمالك بكأس السوبر المحلى.