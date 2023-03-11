شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة لـ أحمد رفعت على هامش مران فيوتشر استعداداً لأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم أحمد رفعت، صانع ألعاب فيوتشر، فى التدريبات الجماعية للفريق، استعداداً لمواجهة أسوان بالدوري، وكان رفعت قد خضع لبرنامج بدني خاص فى الجيم بعد قطع إعارته للوحدة الإماراتي فى يناير الماضي ليعود إلى فيوتشر.

ومنح محمد عبد الكريم، المدرب العام لفيوتشر، بعض التعليمات الفنية لرفعت، وذلك على هامش مران الفريق استعداداً لمواجهة أسوان.



أحمد رفعت

ويختتم فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر، استعداداته اليوم، السبت، لمواجهة أسوان، فى مباراة الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري، والتي تجمع الفريقين غداً الأحد، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز فيوتشر بهدفين مقابل هدف.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز أبناء علي ماهر 10 مباريات، وتعادل في 9 لقاءات، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.

واستعان الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، بالمباريات السابقة لأسوان، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين، لتحديد نقاط القوة والضعف لدى أبناء الجنوب.

من ناحية أخرى، أثبتت الأشعة التي خضع لها عمر كمال عبد الواحد لاعب فريق فيوتشر، إصابته بقطع جزئي في الرباط الخارجي للركبة، حيث من المقرر أن يخضع اللاعب لبرنامج علاجي يستغرق 3 أسابيع، دون الحاجة لتدخل جراحي.

وغاب عمر كمال عن مباراة فريقه أمام الجيش الملكي المغربي، والتي جمعت الفريقين على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية، وانتهت بفوز فيوتشر بهدفين نظيفين.

ويتواجد فيوتشر في المجموعة الثالثة التي تضم كل من: الجيش الملكي المغربي، بيراميدز، وإسكو دي كارا التوجولي.