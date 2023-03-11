شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد تحرك بعثة الأهلى إلى ملعب مباراة صن داونز فى جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى فندق الإقامة فى الواحدة ظهر اليوم متوجهاً إلى ملعب لوفتس بمدينة بريتوريا؛ لخوض مباراة صن داونز التى تنطلق فى الثالثة عصراً، فى إطار منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وخاض الفريق مرانه الختامي فى جنوب أفريقيا أمس على ملعب المباراة، وبدأ المران بقراءة الفاتحة ثم محاضرة سريعة من مارسيل كولر، المدير الفني، مع اللاعبين، ثم خاض اللاعبون تدريبات الإحماء قبل تنفيذ الجوانب الفنية خلال تدريبات الكرة.

وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأول من المران الذي أقيم على ملعب مباراة صن داونز، وفي نفس توقيت إقامتها وفقا لقواعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر اليوم السبت على استاد لوفتس، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

يرتدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى الزي الرسمي الخاص به خلال مباراة صن داونز اليوم السبت، والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس اللون الأخضر، بينما يرتدى فريق صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق، فيما يرتدى الحارس اللون الموف.