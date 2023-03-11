شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الأهلى فى دورى الأبطال قبل مواجهة صن داونز اليوم.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى ضيفا على صن داونز فى جنوب أفريقيا اليوم، السبت، فى الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا، علما بأن الفريقين تعادلا فى القاهرة بنتيجة (2-2) في الجولة الثالثة.

وتأهل النادى الأهلى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.

وخسر الأهلى مباراته أمام الهلال السودانى في الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد ثم تعادل مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة لدور المجموعات ثم حقق أول انتصار على حساب القطن الكاميرونى بثلاثية دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز على صن داونز في عقر داره من أجل العودة للمنافسة على بطاقة الصعود للدور ربع النهائي للبطولة التي يتطلع للتتويج بلقبها للمرة الحادية عشرة في تاريخه، في المقابل قرر بطل جنوب أفريقيا فتح أبواب ملعبه لجماهيره بالمجان ضمن خطة حشدهم لمساندته في تحقيق الانتصار على بطل مصر.