شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحاضر لاعبى الأهلى قبل التحرك لملعب مباراة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، محاضرة مع اللاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة بمدينة بريتوريا قبل التوجه إلى استاد لوفتس لخوض مباراة صن داونز.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز فى الثالثة عصر اليوم، السبت، باستاد لوفتس، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويراجع المدير الفني السويسري مع لاعبى الأهلى الأدوار المطلوبة منهم خلال المباراة، وفقا لخطة اللعب التى تم الاستقرار عليها بالإضافة، بجانب مراجعة عدد من النقاط الفنية الخاصة بالمباراة.

ويرتدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى الزي الرسمي الخاص به خلال مباراة صن داونز اليوم السبت، والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس اللون الأخضر، بينما يرتدى فريق صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق، فيما يرتدى الحارس اللون الموف.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.