شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لناشئى اليد يخوض ودية ثانية أمام سويسرا استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وشهدت الودية الأولى التى أقيمت أول أمس الخميس فوز منتخب مصر بنتيجة 23/22 بالمركز الأوليمبي بالمعادى.

تأتى المباراتان الوديتان أمام المنتخب السويسرى فى إطار استعدادات منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2004 لخوض منافسات بطولة العالم فى نسختها الـ10 للناشئين لكرة اليد والتى تستضيفها كرواتيا خلال الفترة من 2 إلى 13 أغسطس 2023، ويلعب منتخبنا الوطنى المصرى ببطولة العالم القادمة ضمن منتخبات المجموعة الثالثة والتى تضم منتخب مصر الوطنى ومنتخب أيسلندا ومنتخب اليابان ومنتخب جمهورية التشيك.

يضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الوطنى للناشئين مواليد 2004 وائل عبد العاطى المدير الفنى، ومحمد عبد السلام ريشة المدرب العام، ومحيى صلاح مدرب حراس المرمى، ومحمد عبد المنعم المدير الإدارى، ودكتور رمانى نبيل أخصائى علاج طبيعى.