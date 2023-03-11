شكرا لقرائتكم خبر عن ملك خفاجى تواجه إيميليا سوينى فى نهائى بطولة أودينيزى للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلتقي البطلة المصرية ملك خفاجي، اليوم السبت، مع الفنلاندية إيميليا سويني في مباراة الدور النهائي ببطولة أودينيزي للاسكواش، التى تستضيفها الدنمارك خلال الفترة بين 7 إلى 11 مارس الجاري، بقيمة جوايز مادية تصل إلى 12 ألف دولار.

وفازت ملك خفاجي فى مباراة الدور نصف النهائي على منافستها الإسبانية مارثا بنتيجة 3ـ1 في مباراة استغرقت 41 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 7-11, 11-8, 11-4.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبين واللاعبات خلال شهر مارس الجارى، وحافظ مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى على صدارة تصنيف الرجال، كما حافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة تصنيف السيدات.





وجاء تصنيف رجال الاسكواش كالتالى.. مصطفى عسل فى المركز الأول، استقر البيروفي دييجو إلياس في المركز الثاني، وعلى فرج إلى المركز الثالث، بينما تقدم الإنجليزي محمد الشوربجي إلى المركز الرابع، وتراجع النيوزيلندي بول كول إلى المركز الخامس، وتواجد مروان الشوربجي فى المركز السادس، والفرنسي فيكتور كورين في المرمز السابع، مازن هشام في المرمز الثامن، طارق مؤمن في المركز التاسع، وفارس الدسوقي في المركز العاشر. تصنيف السيدات واصلت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة تربعها على صدارة التصنيف العالمي، وجاء ترتيب باقي اللاعبات كالتالي: نور الشربيني في المركز الثاني، هانيا الحمامي في المركز الثالث، النيوزيلندية جويل كينج في المركز الرابع، الأمريكية أماندا صبحي في المركز الخامس، نور الطيب في المركز السادس، روان العربي في المركز السابع، الانجليزية سارة جان بيري في المركز الثامن، الأمريكية أوليفيا فيتشر في المركز التاسع، جورجينا كيندي في المركز العاشر.