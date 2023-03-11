شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام صن داونز.. بيرسى تاو وطاهر وكهربا فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثالثة عصر اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا على ملعب “لوفتوس فيرسفيلد” فى بريتوريا ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام صن داونز مكونا من:

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي

فى خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني

في خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - مروان عطية

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - كهربا

وتأهل النادى الأهلى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.

وخسر الأهلى مباراته أمام الهلال السودانى في الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد ثم تعادل مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة لدور المجموعات ثم حقق أول انتصار على حساب القطن الكاميرونى بثلاثية دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات.