شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يقترب من الغياب عن الزمالك أمام إنبى بسبب نزلة برد والان مع تفاصيل الخبر
وطالب فيريرا من لاعبيه ضرورة التركيز في مباراة إنبى واستغلال أنصاف الفرص بالشكل الأمثل وعدم التهاون أمام مرمى الخصم وترك الاستحواذ لهم من أجل استمرار الانتصارات وحصد الثلاث نقاط لمواصلة التقدم في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، والحصول على دفعة معنوية قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائرى المصيرية المقرر لها الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.
وركز فيريرا على مدار اليومين الماضيين مع جهازه المعاون المكون من أسامة نبيه وحسين ياسر المحمدى وأحمد عبد المقصود على دراسة نقاط القوة والضعف في فريق إنبى من أجل تحفيظها للاعبين لتلاشى الأخطاء والعمل على استغلال الثغرات في صفوف الفريق البترولى لانتزاع الثلاث نقاط.