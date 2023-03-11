شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يقترب من الغياب عن الزمالك أمام إنبى بسبب نزلة برد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك ، من الغياب عن مباراة إنبى فى الجولة الحادية والعشرين بسبب عدم مشاركته طوال الأيام الماضية فى التدريبات الجماعية لاستمرار معاناته من نزلة البرد، التى لحقت به ومنعته من التواجد فى مران الأبيض. وخصص الجهاز الفني للزمالك بقيادة فيريرا برنامجا بدنيا خاصا لـ شيكابالا ينفذه بمجرد عودته للتدريبات لتجهيزه للمشاركة فى المباريات فى أقرب وقت، لا سيما أن "الأباتشى" يعد من العناصر والركائز الأساسية التي لا غنى عنها في تشكيل الجهاز الفني بقيادة فيريرا.

وطالب فيريرا من لاعبيه ضرورة التركيز في مباراة إنبى واستغلال أنصاف الفرص بالشكل الأمثل وعدم التهاون أمام مرمى الخصم وترك الاستحواذ لهم من أجل استمرار الانتصارات وحصد الثلاث نقاط لمواصلة التقدم في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، والحصول على دفعة معنوية قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائرى المصيرية المقرر لها الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وركز فيريرا على مدار اليومين الماضيين مع جهازه المعاون المكون من أسامة نبيه وحسين ياسر المحمدى وأحمد عبد المقصود على دراسة نقاط القوة والضعف في فريق إنبى من أجل تحفيظها للاعبين لتلاشى الأخطاء والعمل على استغلال الثغرات في صفوف الفريق البترولى لانتزاع الثلاث نقاط.