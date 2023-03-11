شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يستدرج سموحة بحثا عن العودة للانتصارات فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق المقاولون العرب، فى السابعة مساء اليوم السبت، فريق سموحة باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى افتتاح مباريات الأسبوع الحادى والعشرين من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

ويدخل المقاولون العرب المباراة بمعنويات منخفضة بعد السقوط أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع عشر، فيما حقق سموحة فوزا كبيرا على حرس الحدود بثلاثية نظيفة الجولة الماضية.

من جهته عالج شوقى غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب، الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون أمام الأهلى، وطالب اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل العودة لسكة الانتصارات مجددا من أجل خطف المركز الخامس مؤقتا، وحذر من صحوة فريق سموحة في الدورى خاصة حسام حسن وعدم ترك المساحات أمامه.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 32 نقطة بعدما خاض 20 مباراة حقق الفوز في 8 مواجهات وتعادل فى مثلها وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

وفى المقابل، حذر أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، مدافعى فريق سموحة من أجانب فريق المقاولون العرب، فى ظل المستويات المميزة التى يقدمونها مع الفريق، وطالب بضرورة فرض رقابة لصيقة عليهم، وطالب اللاعبين بضرورة مواصلة الأداء الجيد من أجل التقدم في جدول الترتيب وإعادة الفريق لمستواه الطبيعى.

واستعاد سموحة خدمات الهانى سليمان الذى كان يعانى من شد فى السمانة أبعدته عن مباراة حرس الحدود الماضية، بعد إصابته خلال مواجهة البنك الأهلى والتي لم يستطع على أثرها استكمال المباراة.

ويحتل فريق سموحة المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفا.