شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفع شعار "أكون أو لا أكون" أمام صن داونز اليوم فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلاً على صن داونز فى الثالثة عصر اليوم، السبت، على ملعب “لوفتوس فيرسفيلد” فى بريتوريا ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز على صن داونز فى عقر داره من أجل العودة للمنافسة على بطاقة الصعود للدور ربع النهائي للبطولة، التى يتطلع للتتويج بلقبها للمرة الحادية عشرة فى تاريخه، وفى المقابل قرر بطل جنوب أفريقيا فتح أبواب ملعبه لجماهيره بالمجان ضمن خطة حشدهم لمساندته فى تحقيق الانتصار على بطل مصر.

ويحتل الهلال السودانى صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بعدما لعب 4 مباريات، فيما يحتل صن داونز المركز الثانى برصيد 7 نقاط، بعدما لعب 3 مباريات، فيما يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط بعدما لعب 3 مباريات، ويحتل القطن الكاميرونى المركز الرابع بدون نقاط بعدما لعب 4 مباريات.

وفى حال فوز الأهلى فى مبارياته الـ3 الأخرى بمجموعات بطولة أفريقيا، سيرتفع رصيده إلى 13 نقطة، وهنا يصعد لربع نهائى البطولة الأفريقية مباشرة دون انتظار باقى النتائج. أما حال فوز الأهلي على الهلال السوداني والقطن الكاميرونى، والتعادل مع ماميلودي صن داونز والوصول لـ11 نقطة يمكنه التأهل بشرط تعثر الهلال أمام الفريق الجنوب أفريقي. أما إذا فاز الأهلي على الهلال السوداني والقطن الكاميرونى، والخسارة أمام ماميلودي صن داونز والوصول لـ10 نقاط، يمكنه التأهل أيضًا بشرط خسارة الفريق السوداني أمام بطل جنوب أفريقيا.

ونجح الأهلى فى التأهل لنهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخ الثلاث الأخيرة، وحقق البطولة فى نسخنين 2020، و2021، فى حين خسر النسخة الأخيرة لحساب الوداد المغربى فى 2022.

وتأهل النادى الأهلى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.

وخسر الأهلى مباراته أمام الهلال السودانى في الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد ثم تعادل مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة لدور المجموعات، ثم حقق أول انتصار على حساب القطن الكاميرونى بثلاثية دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات.

وبدأ صن دوانز مشواره في دوري الابطال من دور الـ 32 حيث تخطى عقبة لاياس بطل سيشل بالفوز ذهاباً بسبعة أهداف دون رد والفوز بثمانية أهداف مقابل هدف إياباً ليتأهل لدور المجموعات الذى بدأ مشواره فيه بتحقيق فوزين على الهلال السودانى بهدف دون رد وعلى القطن الكاميرونى بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم تعادل مع الاهلى بهدفين لكل فريق.

وطالب السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى لاعبيه بمواصلة الانتصارات الافريقية بعد الفوز على القطن الكاميرونى بثلاثية دون رد رد لتوجيه رسالة للمنافسين أن المارد الأحمر يسعى بقوة للتتويج باللقب الحادى عشر في تاريخه هذا الموسم.

وقاد كولر الأهلى فى 29 مباراة، حقق الفوز فى 20 لقاء وتعادل فى 6 مباريات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 20 هدف، ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي على حساب الزمالك بكأس السوبر المحلى.

ويفقد الاهلى جهود عدد كبير من لاعبيه في مباراة صن دوانز اليوم وهم أكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمود متولى للإصابة وبرونو سافيو وأيمن اشرف وكريم الدبيس لوجهة نظر فنية كما يغيب التونسى محمد الضاوي بسبب تواجده مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

في المقابل، أبدى رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال موكوينا، "بالفعل نجحنا في تحقيق 7 نقاط في ثلاث جولات من دور المجموعات ، سيكون علينا أن نتعافى جيدا ونستعيد اللياقة البدنية لنا قبل مواجهة الأهلي الصعبة نمتلك لاعبين شباب يخوضون البطولة".

وأكمل: "رحل عن الفريق بعض عناصر الخبرة ولكننا نسعى لتحقيق نتائج إيجابية وحسم التأهل من دور المجموعات".

واختتم: نتواجد في مجموعة صعبة تضم 4 فرق أقوياء ومازال هناك مباريات صعبة في طريقنا نستهدف الوصول لـ10 نقاط للاقتراب من ربع النهائي".