شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يختتم استعداداته لمواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر استعداداته اليوم، السبت، لمواجهة أسوان، في مباراة الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري، والتى تجمع الفريقين غداً الأحد، وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين قد انتهت بفوز فيوتشر بهدفين مقابل هدف.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، فاز أبناء علي ماهر 10 مباريات، وتعادلوا في 9 لقاءات، وخسروا مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 13.

واستعان الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر بالمباريات السابقة لأسوان، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين، لتحديد نقاط القوة والضعف لدى أبناء الجنوب.

من ناحية أخرى، أثبتت الأشعة التي خضع لها عمر كمال عبد الواحد لاعب فريق فيوتشر، إصابته بقطع جزئي فى الرباط الخارجي للركبة، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لبرنامج علاجي يستغرق 3 أسابيع دون الحاجة لتدخل جراحي.

وغاب عمر كمال عن مباراة فريقه أمام الجيش الملكي المغربي، والتي جمعت الفريقين على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية، وانتهت بفوز فيوتشر بهدفين نظيفين.

ويتواجد فيوتشر في المجموعة الثالثة التي تضم كل من: الجيش الملكي المغربي، بيراميدز، وإسكو دي كارا التوجولي.