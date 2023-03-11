شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي: محمد صلاح رقم 1 في قائمة المنتخب حال التأهل إلى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر
وقال ميكالي في تصريحات تليفزيونية: "مصر الآن لها علامة فارقة في كرة القدم ومثلما لدينا نيمار في البرازيل لدينا في مصر اسما كبيرا وهو محمد صلاح"
وأضاف: "أنا من مشجعي محمد صلاح وأي شخص يحب كرة القدم يحب محمد صلاح"، وواصل: "سعيد بالبصمة التي وضعها محمد صلاح مع فريقه في إنجلترا"
واختتم: "محمد صلاح سيكون معنا في الأولمبياد حال وصلنا إليها هو رقم 1 بالنسبة لنا بالطبع من لا يريد نيمار في البرازيل هكذا الأمر مع صلاح".
يسعى النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول لزيادة سجله التهديفى أمام فريق بورنموث، فى المواجهة المقرر إقامتها اليوم، السبت، على ملعب "فيتاليتي"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023.
ويملك محمد صلاح، بحسب الإحصائيات، سجلا تهديفيا جيدا أمام بورنموث خلال المواجهات السبع الماضية التى خاضها أمام الفريق.
وسجل محمد صلاح 8 أهداف وصنع هدفاً خلال مشاركته فى 7 مباريات سابقة ضد بورنموث، منها "هاتريك" رائع للنجم المصرى.