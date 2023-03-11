شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي: محمد صلاح رقم 1 في قائمة المنتخب حال التأهل إلى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي، أن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بمصر مثل نيمار دا سيلفا في البرازيل.

وقال ميكالي في تصريحات تليفزيونية: "مصر الآن لها علامة فارقة في كرة القدم ومثلما لدينا نيمار في البرازيل لدينا في مصر اسما كبيرا وهو محمد صلاح"

وأضاف: "أنا من مشجعي محمد صلاح وأي شخص يحب كرة القدم يحب محمد صلاح"، وواصل: "سعيد بالبصمة التي وضعها محمد صلاح مع فريقه في إنجلترا"

واختتم: "محمد صلاح سيكون معنا في الأولمبياد حال وصلنا إليها هو رقم 1 بالنسبة لنا بالطبع من لا يريد نيمار في البرازيل هكذا الأمر مع صلاح".