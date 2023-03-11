شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة سيراميكا فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل تدريباته اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة مساء الاثنين 3 أبريل المقبل بالجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وحصل لاعبو الاسماعيلى على راحة لمدة 48 ساعة من التدريبات عقب مباراتهم مع فاركو مساء الاربعاء الماضى والتى انتهت بالتعادل السلبى.

وهدد حمزة الجمل لاعبيه بتوقيع عقوبات مشددة حال زيادة وزن أى لاعب، حيث يخضعون لقياسات وزن مستمرة تمهيداً لاستعادتهم الفورمة الفنية والبدنية لتصحيح مسار الدراويش بجدول الدوري.

ويعكف حمزة الجمل المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على دراسة مباريات فريق سيراميكا للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل ملاقاته فى الدورى المحلي.

ويأمل حمزة الجمل فى تحقيق الفوز الأول مع الدراويش بعد توليه المسئولية خلفاً لأحمد حسام ميدو، حيث تعادل سلبياً فى مباراتى فيوتشر وفاركو.