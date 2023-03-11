شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يواصل الدفع بالحارس محمد صبحى فى مواجهة إنبى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى فيريرا، المدير الفنى للزمالك، على الاعتماد على محمد صبحي فى حراسة مرمى فريقه خلال مواجهة إنبى، لمنحه مزيدا من الثقة الفترة المقبلة، بعد الأداء الجيد الذى ظهر عليه في مباراة بيراميدز بالدورى والترجى بدورى أبطال أفريقيا، على أن يتواجد محمد عواد على مقاعد البدلاء.

وحفظ "البروفيسور" تعليماته الفنية الأخيرة للاعبي الزمالك وطالبهم بتنفيذها داخل الملعب من أجل حصد نقاط المباراة، مؤكدا لهم أهمية المواجهة التي تتطلب من الجميع الحفاظ على تركيزهم حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء، خصوصا أن الفريق البترولى موقفه صعب في جدول الدورى ولن يفرط في اللقاء بسهولة.

وطالب فيريرا لاعبيه بضرورة التركيز فى مباراة إنبى واستغلال أنصاف الفرص بالشكل الأمثل وعدم التهاون أمام مرمى الخصم وترك الاستحواذ لهم من أجل استمرار الانتصارات وحصد الثلاث نقاط لمواصلة التقدم في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، والحصول على دفعة معنوية قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائرى المصيرية المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وركز فيريرا، على مدار اليومين الماضيين مع جهازه المعاون المكون من أسامة نبيه وحسين ياسر المحمدى وأحمد عبد المقصود، على دراسة نقاط القوة والضعف في فريق إنبى من أجل تحفيظها للاعبين لتلافى الأخطاء والعمل على استغلال الثغرات في صفوف الفريق البترولى لانتزاع الثلاث نقاط.