شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت 11 / 3 / 2023 بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثالثة عصر اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا على ملعب “لوفتوس فيرسفيلد” فى بريتوريا ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..مشوار الأهلى في دوري الأبطال قبل مواجهة صن داونز
وخسر الأهلى مباراته أمام الهلال السودانى في الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد ثم تعادل مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة لدور المجموعات ثم حقق أول انتصار على حساب القطن الكاميرونى بثلاثية دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات.
مشوار صن داونز فى دوري الأبطال قبل مواجهة الأهلى
وبدأ صن دوانز مشواره في دوري الأبطال من دور الـ 32 حيث تخطى عقبة لاياس بطل سيشل بالفوز ذهاباً بسبعة أهداف دون رد والفوز بثمانية أهداف مقابل هدف إياباً ليتأهل لدور المجموعات الذى بدأ مشواره فيه بتحقيق فوزين على الهلال السودانى بهدف دون رد وعلى القطن الكاميرونى بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم تعادل مع الأهلى بهدفين لكل فريق.
الأهلى يتفوق على صن داونز فى القيمة التسويقية
تبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلى 29.75 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لفريق صن داونز 27.30 مليون يورو.
13 مباراة جمعت الأهلى وصن داونز
التقى الأهلي مع صن داونز فى 13 مباراة، جميعها فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، بدأت فى نهائي دوري الأبطال 2001 والتى فاز فيها الأهلي بالبطولة، وآخرها فى النسخة الحالية لدور المجموعات وتعادل الفريقين بهدفين لكل فريق.
فاز الأهلي على صن داونز فى خمس مباريات، وتعادل الفريقان فى خمس مباريات، وفاز صن داونز فى 3 مباريات، وأحرز الأهلي 17 هدفا وأحرز صن داونز 14 هدفا.
وأبرز نتائج صن داونز في دوري أبطال أفريقيا الفوز بالبطولة مرة واحدة عام 2016، وخسارة نهائي دوري الأبطال 2001 أمام الأهلي.
أرقام كولر مع الاهلى قبل مواجهة صن داونز
وطالب السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى لاعبيه بمواصلة الانتصارات الافريقية بعد الفوز على القطن الكاميرونى بثلاثية دون رد رد لتوجيه رسالة للمنافسين أن المارد الأحمر يسعى بقوة للتتويج باللقب الحادى عشر في تاريخه هذا الموسم.
وقاد كولر الأهلى فى 29 مباراة، حقق الفوز فى 20 لقاء وتعادل فى 6 مباريات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 20 هدف، ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي على حساب الزمالك بكأس السوبر المحلى.