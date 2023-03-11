شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت 11 / 3 / 2023 بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثالثة عصر اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا على ملعب “لوفتوس فيرسفيلد” فى بريتوريا ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

وتأهل النادى الأهلى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.

مشوار الأهلى في دوري الأبطال قبل مواجهة صن داونز

وخسر الأهلى مباراته أمام الهلال السودانى في الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد ثم تعادل مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة لدور المجموعات ثم حقق أول انتصار على حساب القطن الكاميرونى بثلاثية دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات.

مشوار صن داونز فى دوري الأبطال قبل مواجهة الأهلى

وبدأ صن دوانز مشواره في دوري الأبطال من دور الـ 32 حيث تخطى عقبة لاياس بطل سيشل بالفوز ذهاباً بسبعة أهداف دون رد والفوز بثمانية أهداف مقابل هدف إياباً ليتأهل لدور المجموعات الذى بدأ مشواره فيه بتحقيق فوزين على الهلال السودانى بهدف دون رد وعلى القطن الكاميرونى بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم تعادل مع الأهلى بهدفين لكل فريق.

الأهلى يتفوق على صن داونز فى القيمة التسويقية الأهلى يتفوق على صن داونز فى القيمة التسويقية تبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلى 29.75 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لفريق صن داونز 27.30 مليون يورو.

13 مباراة جمعت الأهلى وصن داونز