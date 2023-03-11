شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الاتحاد السكندرى فى دورى سيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم مباريات الجولة الثانية من لقاءات العودة بدورى سيدات السلة ، للفرق أصحاب المراكز من الأول للثامن، بإقامة 3 مباريات. ويلتقى الاهلى مع الاتحاد السكندرى، وسبورتنج مع البنك الأهلى، والجزيرة مع سموحة، وفيما يخص لقاء الزمالك والطيران فلن يقام بعد انسحاب الأبيض من مباريات العودة.

واحتل منتخب كرة السلة "سيدات" المركز الأول عربياً، والرابع أفريقياً، فى التصنيف الدولى للعبة، خلال شهر فبراير الماضى.

وتقدم المنتخب 3 مراكز فى التصنيف العالمى، حيث احتل سيدات السلة المركز الـ 39 عالميا، بعدما كان بالمركز الـ42.

وتأهل منتخب السلة سيدات إلى البطولة الأفريقية بعد التتويج ببطولة المنطقة الخامسة الأفريقية، التي أقيمت في أوغندا الشهر الماضى.