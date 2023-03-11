شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يضع الليلة خطة الزمالك لمواجهة إنبى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، الليلة، الرتوش النهائية على خطة مواجهة إنبى فى المباراة المقرر لها غداً الأحد باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحفظ "البروفيسور" تعليماته الفنية الأخيرة للاعبي الزمالك وطالبهم بتنفيذها داخل الملعب من أجل حصد نقاط المباراة مؤكداً لهم على أهمية المواجهة التى تتطلب من الجميع الحفاظ على تركيزهم حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء، خصوصاً أن الفريق البترولى موقفه صعب في جدول الدورى ولن يفرط في اللقاء بسهولة.

وطالب فيريرا لاعبيه بضرورة التركيز في مباراة إنبى واستغلال أنصاف الفرص بالشكل الأمثل وعدم التهاون أمام مرمى الخصم وترك الاستحواذ لهم من أجل استمرار الانتصارات وحصد الثلاث نقاط لمواصلة التقدم في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، والحصول على دفعة معنوية قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائرى المصيرية المقرر لها الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وركز فيريرا على مدار اليومين الماضيين مع جهازه المعاون المكون من أسامة نبيه وحسين ياسر المحمدى وأحمد عبد المقصود على دراسة نقاط القوة والضعف في فريق إنبى من أجل تحفيظها للاعبين لتلاشى الأخطاء والعمل على استغلال الثغرات في صفوف الفريق البترولى لانتزاع الثلاث نقاط.