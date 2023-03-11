شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يستضيف الهلال بحثاً عن صدارة مجموعة بحرى بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق طنطا، فى الثالثة عصر اليوم، السبت، فريق الهلال بالضبعة باستاد طنطا، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من مجموعة بحرى والإسكندرية فى القسم الثانى، فيما يستقبل سبورتنج نظيره اتحاد نبره فى نفس التوقيت.

ويدخل فريق طنطا، بقيادة عمرو أنور، المباراة فى المركز الثالث برصيد 36 نقطة، ويسعى عمرو أنور لقيادة الفريق لانتزاع الصدارة من فريق دكرنس الذى سقط في فخ التعادل السلبى مع بروكسى هذه الجولة، وطالب اللاعبين بضرورة القتال على كل نقطة في المباريات المقبلة من أجل تحقيق حلم أبناء السيد البدوى بالعودة للدورى المصرى الممتاز، في المقابل يحتل فريق هلال الضبعة المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.

ويستقبل فريق سبورتنج صاحب المركز الثانى عشر برصيد 22 نقطة، فريق اتحاد نبروه في المركز العاشر برصيد 26 نقطة، في مباراة صعبة على كلا الفريقين.

سقط فريق دكرنس في فخ التعادل السلبى مع فريق بروكسى، ليرفع دكرنس رصيد إلى 38 نقطة في صدارة ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية، فيما رفع فريق بروكسى رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع، ويقدم هدية لفريق طنطا لانتزاع صدارة المجموعة حال الفوز هذا الأسبوع.

ونجح فريق بلدية المحلة في تحقيق فوز مهم على فريق أبو قير للأسمدة بهدف نظيف، ليرفع رصيده 35 نقطة في المركز الرابع، بينما ظل أبو قير عند النقطة 32 ليتراجع إلى المركز الخامس.