شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يواجه مستقبل سبورت فى مجموعة القاهرة.. والنصر مع الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الإنتاج الحربى، فى الثالثة عصر اليوم، السبت، فريق مستقبل سبورت باستاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة في القسم الثانى، فيما يستقبل النصر والاتصالات في نفس التوقيت.

ويدخل الإنتاج الحربى المباراة فى المركز الثانى عشر فى ترتيب مجموعة القاهرة والقناة برصيد 21 نقطة، ويسعى مصطفى عبده المدير الفني للفريق الحربى لمواصلة نتائجه الرائعة بعد التعادل السلبى في زد في الجولة السابقة، ويأمل في تحقيق الفوز من أجل مواصلة التقدم في الترتيب، في المقابل يدخل فريق مستقبل سبورت المباراة في المركز الحادى عشر برصيد 23 نقطة، وستكون المباراة بـ6 نقاط، وصعبة على كلا الفريقين.

ويحل نادى المصرية للاتصالات صاحب المركز الثامن برصيد 27 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق النصر صاحب المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة، في مباراة صعبة على الفريقين.

ويسعى جمعة مشهور، المدير الفني لفريق المصرية للاتصالات، للعودة بالنقاط الثلاث وتحقيق الفوز من أجل تعديل مسار الفريق والاقتراب من فرق المقدمة، وفى المقابل يأمل طارق السيد المدير الفني للنصر في استغلال عاملى الأرض والجمهور في تحقيق الفوز والثلاث نقاط، وطالب اللاعبين بضرورة انتزاع النقاط الثلاثة من أجل تحسين وضع الفريق في الجدول.