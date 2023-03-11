شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى "بلاى أوف" دور الثمانية لدورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم السبت لقاءات قوية فى ثانى أيام بلاى أوف دور الثمانية بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2022/2023.

وتشهد الجولة الثانية لقاءات بين كل من: سبورتنج مع سموحة وبتروجت مع طلائع الجيش والزمالك مع الاتحاد السكندرى والطيران مع الأهلى على صالة حسن مصطفى.

وفى حال اللجوء لمباراة فاصلة ستقام عقب يوم راحة للفرق، حيث يتأهل للدور قبل النهائى الفرق الفائزة فى مباراتين من دور البلاي أوف.

وأعلن اتحاد الكرة الطائرة مسبقا السماح بوجود 4 مراقبين فى بعض مباريات الدورى الممتاز، التى ستكون على درجة كبيرة من الأهمية بالموسم الجديد، سواء فى مسابقات الرجال أو السيدات، وذلك بموافقة اللجنة العليا للحكام وبعد مراجعة الأمر بشكل دقيق.