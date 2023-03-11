شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
وبذلك، رفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط من 3 مباريات، يحتل بها المركز الثالث في المجموعة، بفارق 3 نقاط خلف المتصدر صن داونز، ونقطتين خلف الهلال صاحب المركز الثاني.
ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.
القناة الناقلة لمباريات الأهلى في دوري الابطال
تنقل قنوات beIN Sports مباريات الأهلى فى دوري أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.
ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.