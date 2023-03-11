القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم فى دوري أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يحل الأهلى ضيفاً ثقيلاً على صن داونز فى الثالثة عصر اليوم، السبت، بالجولة الرابعة لدور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا. وحقق الأهلي فوزًا على ضيفه القطن الكاميرونى بثلاثية دون رد، سجلها محمد شريف وأحمد قندوسي ورأفت خليل، فى آخر ظهور بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وبات هذا الفوز هو الأول الذى يحققه الأهلي فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بعدما تعرض للهزيمة من الهلال السوداني 0-1، وتعادل مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي 2-2.

وبذلك، رفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط من 3 مباريات، يحتل بها المركز الثالث في المجموعة، بفارق 3 نقاط خلف المتصدر صن داونز، ونقطتين خلف الهلال صاحب المركز الثاني.

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى في دوري الابطال

تنقل قنوات beIN Sports مباريات الأهلى فى دوري أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.

ويرتدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى الزي الرسمي الخاص به خلال مباراة صن داونز اليوم السبت، والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس اللون الأخضر، بينما يرتدى فريق صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق، فيما يرتدى الحارس اللون الموف.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.