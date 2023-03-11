طبيب الزمالك يوضح: هل أصيب شيكابالا بمرض خطير؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن قائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا" لا يعاني من أي إصابة في الدم، مثلما تردد في الساعات الماضية، مشيرا إلى أن اللاعب يشعر بإجهاد عضلي بعد آخر مباراة شارك فيها.

وقال أسامه، في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" نقلها موقع "مصراوي"، إن "شيكابالا" شعر بإجهاد عضلي بعد آخر مباراة شارك فيها، ليحصل بعدها على راحة سلبية لمدة 48 ساعة قبل أن يشعر اللاعب بإجهاد عام في جسده.

وأوضح أن قائد الزمالك خضع لتحليل فيروس كورونا (كوفيد 19)، لتأتي نتيجة التحليل سلبية، ليخضع اللاعب لتحاليل أخرى وتثبت معاناته من بعض الالتهابات.

ولفت محمد أسامه إلى أن الشائعات التي ترددت في الساعات الأخيرة حول إصابة "شيكابالا" بمرض خطير جعلته يشعر بالاستياء، موضحًا أنه لا يعلن عن التفاصيل المرضية الخاصة بأي لاعب.

وحرص طبيب نادي الزمالك على طمأنة جماهير النادي بحالة "شيكابالا" دون الدخول في تفاصيل أخرى.

وخلال الموسم الحالي، شارك شيكابالا (37 عامًا) في 16 مباراة ليسجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين حاسمين.

وكان آخر ظهور لقائد الزمالك مع الفريق في لقاء الترجي بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت لصالح الفريق التونسي بنتيجة (2-0) في لقاء أقيم على ملعب "حمادي العقربي".

وغاب قائد الزمالك عن آخر مباراتين مع الفريق بواقع لقاء بيراميدز في الدوري، وانتهت بنتيجة التعادل السلبي، ثم لقاء الترجي وانتهت لصالح الفريق الأبيض بنتيجة (3-1) بالجولة الرابعة بدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.