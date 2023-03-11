شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يختتم استعداداته اليوم لمواجهة فيوتشر فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق أسوان بقيادة أيمن الرمادى تدريباته اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة فيوتشر المقرر لها الثالثة عصر غد الأحد باستاد أسوان الرياضى ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض تماسيح النيل المران الأخير اليوم ثم يعلن أيمن الرمادى قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا الليلة بحثاًَ عن فوز جديد بالدوري.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت فيوتشر وأسوان قد انتهت بفوز فيوتشر بهدفين مقابل هدف.

فى سياق آخر، رفض أيمن الرمادى المدير الفني لفريق أسوان 4 عروض من أندية في الدوري المصري للرحيل عن تدريب زهرة الجنوب قبل نهاية هذا الموسم.

وتلقى الرمادي عروضا مغرية من أندية مميزة وتمتلك إمكانيات مادية وفنية كبيرة للرحيل عن أسوان في الفترة الأخيرة، كان أخرها عقب مباراة المحلة التي فاز بها أمس بهدفين مقابل هدف لكنه اصر على استكمال هذا الموسم مع الفريق الجنوبي.

ويرتبط الرمادي بعقد مع أسوان حتى نهاية الموسم، ورغم أن العلاقة بينه وبين النادي كان تسمه بفسخ التعاقد بالتراضي ليتمكن من قيادة ناد آخر في ضوء اللائحة، لكنه رفض المساومة على ذلك وقرر اكمال عقده مع الفريق الجنوبي بعد تخطي الأزمة المالية للفريق نسبيًا.