شكرا لقرائتكم خبر عن 3 سيناريوهات ترسم طريق الأهلى لدور الثمانية قبل مواجهة صن داونز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق القارة السمراء مباراة الأهلي وصن داونز فى الثالثة عصر اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات فى بطولة دوري أبطل أفريقيا، والتى تقام فى جنوب أفريقيا.

وحقق النادي الأهلي فوزا مهما الجولة الماضية على حساب القطن الكاميروني بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى المؤجلة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا موسم 2022/2023، والتي أقيمت على أرضية استاد الأهلي والسلام.

سيناريوهات تأهل الأهلى لدور الثمانية الأفريقى

السيناريو الأول

فى حال فوز الأهلى فى مبارياته الـ3 الأخرى بمجموعات بطولة أفريقيا، سيرتفع رصيده إلى 13 نقطة، وهنا يصعد لربع نهائى البطولة الأفريقية مباشرة دون انتظار باقى النتائج.

السيناريو الثانى

وحال فوز الأهلي على الهلال السوداني والقطن الكاميرونى، والتعادل مع ماميلودي صن داونز والوصول لـ11 نقطة يمكنه التأهل بشرط تعثر الهلال أمام الفريق الجنوب أفريقي.

السيناريو الثالث

أما إذا فاز الأهلي على الهلال السوداني والقطن الكاميرونى، والخسارة أمام ماميلودي صن داونز والوصول لـ10 نقاط، يمكنه التأهل أيضًا بشرط خسارة الفريق السوداني أمام بطل جنوب أفريقيا.