شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وصن داونز اليوم السبت 11 / 3 / 2023 فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر نظيره صن داونز اليوم، السبت، فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وحقق الأهلي فوزًا مهمًا على ضيفه القطن الكاميرونى بثلاثية دون رد، سجلها محمد شريف وأحمد قندوسي ورأفت خليل، فى آأخر ظهور بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبات هذا الفوز هو الأول الذي يحققه الأهلي في مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بعدما تعرض للهزيمة من الهلال السوداني 0-1، وتعادل مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي 2-2.

وبذلك، رفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط من 3 مباريات، يحتل بها المركز الثالث في المجموعة، بفارق 3 نقاط خلف المتصدر صن داونز، ونقطتين خلف الهلال صاحب المركز الثاني.

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.

موعد مباراة الاهلى وصن داونز

يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلًا على صن داونز فى الثالثة عصر اليوم، السبت، بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

السيناريو الأول فى حال فوز الأهلى فى مبارياته الـ3 الأخرى بمجموعات بطولة أفريقيا، سيرتفع رصيده إلى 13 نقطة، وهنا يصعد لربع نهائى البطولة الأفريقية مباشرة دون انتظار باقى النتائج. السيناريو الثانى أما حال فوز الأهلي على الهلال السوداني والقطن الكاميرونى، والتعادل مع ماميلودي صن داونز والوصول لـ11 نقطة يمكنه التأهل بشرط تعثر الهلال أمام الفريق الجنوب أفريقي. السيناريو الثالث أما إذا فاز الأهلي على الهلال السوداني والقطن الكاميرونى، والخسارة أمام ماميلودي صن داونز والوصول لـ10 نقاط، يمكنه التأهل أيضًا بشرط خسارة الفريق السوداني أمام بطل جنوب أفريقيا.

سيناريوهات تأهل الاهلى لدور الثمانية الأفريقى





ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

1 – الهلال السوداني (لعب 4 مباريات) وحصد 9 نقاط

2_صن داونز (لعب 3 مباريات) وحصد 7 نقاط.

3 - الأهلي (لعب 3 مباريات) رصيده الآن 4 نقاط.

4 - القطن الكاميروني (لعب 4 مباريات) بدون نقاط.

القناة الناقلة لمباريات الاهلى في دوري الابطال

تنقل قنوات beIN Sports مباريات الاهلى في دوري أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.