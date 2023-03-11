شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يوضح الحقائق فى طبيعة إصابة "شيكابالا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق لا يعاني من أى إصابة فى الدم كما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة.

وفي تصريحات عبر شاشة قناة نادي الزمالك قال الدكتور محمد أسامة إن شيكابالا شعر بإجهاد عضلي بعد آخر مباراة شارك فيها، وحصل بعدها على راحة لمدة 48 ساعة شعر بعدها اللاعب بإجهاد عام في جسده.

وأوضح طبيب الزمالك أن شيكابالا خضع لتحليل فيروس كورونا، وجاءت نتيجة التحليل سلبية، ليتم بعدها إخضاعه لتحاليل أخرى كشفت عن معاناته من بعض الالتهابات.

وأشار الدكتور محمد أسامة إلى أن الشائعات التي ترددت في الساعات الأخيرة عن إصابة شيكابالا بمرض خطير في الدم تسببت في حالة من الاستياء له، موضحًا أنه لا يعلن عن التفاصيل المرضية الخاصة بأي لاعب، ويكتفي بطمأنة الجماهير عن حالة اللاعب بمعلومات بسيطة دون الدخول في تفاصيل.