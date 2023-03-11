شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب اليد أمام اليونان وديا للمرة الثانية استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه اليوم السبت، منتخب مصر لشباب كرة اليد مواليد 2002، نظيره منتخب اليونان، وذلك فى المباراة الودية الدولية الثانية بين الفريقين على الصالة المغطاة بالمركز الأوليمبي بالمعادى.

وأقيمت الودية الأولى أمس بين كل المنتخبين وانتهت بفوز أحفاد الفراعنة 31/21.